Berliner Opposition kommt nicht zum Bankett mit Erdogan

Berlin. Wenige Tage vor dem Staatsbesuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan heizt sich die politische Stimmung in Deutschland auf. In zahlreichen Städten gab es am Wochenende Demonstrationen von Kurden und Erdogan-Kritikern gegen seinen Empfang in Deutschland. Unter anderem in Berlin, Hamburg, Frankfurt/Main, Stuttgart und Düsseldorf gingen jeweils hunderte Menschen auf die Straße, um ihren Unmut über den Besuch kundzutun. Sie trugen Plakate wie „Erdogan not welcome“ (Erdogan nicht willkommen). Größere Demonstrationen sind geplant, wenn Erdogan am Donnerstag und Freitag in Berlin weilt, sowie am Samstag in Köln, wo er eine Moschee einweihen will.

Zugleich sagten reihenweise Oppositionspolitiker ihre Teilnahme am geplanten Staatsbankett mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ab. Die Führungsriege der Grünen bleibt der Veranstaltung fern. Weder die Parteivorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck noch die Fraktionsvorsitzenden Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter werden daran teilnehmen. Sie erklärten am Sonntag, ein Staatsbankett sei nicht der Ort, um den notwendigen Dialog mit dem türkischen Präsidenten zu führen.

Wie FDP-Parteichef Christian Lindner wird auch der liberale Menschenrechtler Bijan Djir-Sarai nicht dabei sein. „Ich kann nicht mit jemandem dinieren, während deutsche Staatsangehörige in türkischen Gefängnissen sitzen und Ankara sich immer weiter von demokratischen und menschenrechtlichen Werten entfernt“, sagte Djir-Sarai. Ähnlich äußerte sich die Sevim Dagdelen von der Linkspartei. Den Rahmen eines Staatsbesuchs mit Bankett und militärischen Ehren halte sie „für völlig unangemessen“. Dagdelen ist Vorsitzende der deutsch-türkischen Parlamentariergruppe. Auch die AfD-Fraktionschefs Alice Weidel und Alexander Gauland sowie AfD-Co-Parteichef Jörg Meuthen sagten ihre Teilnahme ab.

Währenddessen setzt Erdogan selbst auf Entspannung. Er erklärte am Sonntag in Istanbul: „Das erste Ziel dieses Besuchs ist es, die Phase endgültig zu beenden, die unsere bilateralen Beziehungen in den vergangenen Jahren durchlaufen haben.“ Er kündigte zudem an, die Wirtschaftsbeziehungen zu Deutschland weiter voranzutreiben. Gleichzeitig forderte er von Deutschland ein härteres Durchgreifen gegen Gruppen, die in der Türkei als Terroristen geführt werden, etwa die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK und die Gülen-Bewegung. Er äußerte die Hoffnung, dass Deutschland in der EU eine Visabefreiung für türkische Bürger und eine Modernisierung der Zollunion unterstütze.

Stefan Kegel (mit dpa)