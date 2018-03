Bergwacht rettet Urlauber nach stundenlanger Suchaktion

Reit im Winkl. Der Mann aus Baden-Württemberg wollte nach einem Ausflug auf eine Alm der 1869 Meter hohen Steinplatte zum Parkplatz in Reit im Winkl (Landkreis Traunstein) absteigen. Wie die Polizei Grassau am Freitag mitteilte, kam der Tourist in der Dunkelheit vom Weg ab. Zunächst verirrte er sich auf eine Skipiste, rutschte dann etwa 50 Meter tief in den Schwarzlofergraben und verlor dort seine Schuhe. Angehörige verständigten die Bergwacht. Nach einer mehrstündigen Suche mit einem großen Aufgebot entdeckten die Retter den Vermissten und brachten ihn mit Unterkühlung in ein Krankenhaus.