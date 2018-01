Bergeweise Kartons in der Altstadt

Was auf Straßen und Gassen steht, nehmen erst die gemeinnützigen Vereine am 6. Februar in der Altstadt mit. „Da haben wohl einige nicht richtig in den Abfallkalender geschaut“, meinte Rainer Kaltenmark vom städtischen Ordnungsamt. Er hat seit Donnerstag zusammen mit einem Kollegen die Betreiber der Altstadtgeschäfte persönlich aufgesucht. Auch das Landratsamt bemühte sich um Aufklärung, schickte Mitarbeiter in die Altstadt, um den dort wohnenden Bürgern noch einmal zu erklären, was in die Altpapiertonne kommt statt auf die Straße: Prinzipiell jede Form von Papier oder Leichtkarton, so der Abfallwirtschaftsbetrieb. Die gemeinnützigen Vereine wiederum nehmen jetzt in größeren zeitlichen Abständen mit, was Bürger oder auch Geschäftsinhaber gebündelt an die Straße stellen. „Manche sagen mir: Da braucht man ein Studium, um das zu verstehen“, erklärt der Ordnungshüter Kaltenmark. Er befürchtet unterdessen, dass jetzt am Wochenende mit den Kartonagen „unschöne Dinge“ passieren. So bemühe man sich, das meiste wegzubekommen. Immerhin: In der Langen Gasse und in der Neckargasse (unser Bild) ist dies bereits gelungen./Bild: Metz