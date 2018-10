„Bekenntnis zum Standort“

Der Siemens-Konzern hatte im August 2017 ein Programm zum Ausbau der digitalen Technologien am Standort in Kilchberg beschlossen und Investitionen in zweistelliger Millionenhöhe zugesagt. „Ich freue mich zusammen mit der gesamten Belegschaft, dass wir ein gutes Jahr nach Start der Digitalisierungs-Initiative erste wirksame Ergebnisse erzielt haben“, wird Werksleiter Florian Hanisch nun in einer Pressemitteilung des Konzerns zitiert. „Gerade in diesem Monat haben wir die Bestellung für eine hochmoderne Lackieranlage freigegeben. Das ist ein klares Bekenntnis des Managements zu unserem Standort.“

Rund 550 Angestellte sind derzeit in Tübingen beschäftigt, die Zahl sei in den vergangenen Jahren stabil geblieben, teilt Pressesprecherin Evelyn Necker auf Nachfrage mit. In den Bereichen Logistik und Produktionstechnologie sind derzeit Stellen zu besetzen. Gesucht werden vor allem ausgewiesene Prozessspezialisten. Im Geschäftsjahr 2017 machte Siemens bei einem Umsatz von 83 Milliarden Euro einen Gesamtgewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Einzelzahlen über den Tübinger Standort wolle man nicht veröffentlichen, so Necker.

Zuletzt lud das Werk zu einem Familienfest für die Angestellten ein, zu dem in der Bahnhofsstraße rund 600 Menschen zusammengekommen sind. Es gab Hüpfburg, Kinderschminken und Luftballone für die Kleinen und einen Rundgang samt Führung „Digitalisierung erleben im Getriebemotorenwerk Tübingen“ für die Großen. In einer Lehrwerkstatt konnten sich Interessierte selbst an einem virtuellen Schweißgerät versuchen oder von Virtual-Reality-Brillen überzeugen lassen.