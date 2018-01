Beim Ausflug schlemmen und genießen

Stuttgart. Die Tourismusvermarkter der Region Stuttgart haben 2018 zum Genussjahr erklärt. Auf der Touristikmesse CMT, die bis kommenden Sonntag geöffnet hat, präsentiert sich die Region als ein Reiseziel, bei dem zu jeder Freizeitaktivität gutes Essen und Trinken gleichermaßen gehören. Zwei aufwendig gestaltete Broschüren, „Genießerplätze Region Stuttgart“ und „Genussspezialisten“, sowie die Internetseite www.tastystuttgart.de sind diesem Thema gewidmet. Zu jedem Ausflugsziel gibt es den passenden Gastrotipp. Wer sämtliche vorgeschlagene Genusstouren, Schlemmerspaziergänge und Weinguthopping absolviert, sollte sein Auto daheim stehen lassen, um die angepriesenen Weine genießen zu können und beim Wandern wenigstens ein paar Kalorien wieder los zu werden.

Traditionell sind die Städte, Gemeinden und Landkreise der Region auf der CMT in Halle sechs gut vertreten. Insbesondere der Rems-Murr-Kreis bemüht sich seit einigen Jahren, mehr Tagesgäste ins Remstal und in den Schwäbischen Wald zu locken. Das E-Bike als Fortbewegungsmittel erhält dabei eine wachsende Bedeutung. Davon profitiert die Gastronomie in Gegenden, die von älteren Wanderern nur schwer, mit dem E-Bike aber ohne weiteres zu erreichen sind. Im Kreis Böblingen locken unter dem Motto „Kunst am Wegesrand“ zusätzlich Skulpturen Wanderer und Radfahrer in den Schönbuch und ins Heckengäu.

Die Landeshauptstadt bietet einige neue Rundgänge und -fahrten an: Dazu gehört eine Nachhaltigkeitstour oder der Besuch urbaner Nutzgärten, die seit einiger Zeit im Trend liegen. Der für junge Leute gedachte Rundgang „0711 Hotspot Stuttgart“ führt zu den „Must sees“, die Stuttgart als „eine moderne, hippe Stadt mit coolen Locations und reichlich Lebensfreude“ darstellen. Hinzugekommen sind auch einige geführte Radtouren durch die Stadt sowie eine Tour für erprobte Segwayfahrer zum Fernsehturm. Ein weiterer Höhepunkt ist in diesem Jahr das 100. Landwirtschaftliche Hauptfest, zum dem ein Fotowettbewerb ausgeschrieben wird. Motto: „Zeigen Sie uns Landwirtschaft aus Ihrer Perspektive.“ Zum Jubiläum wird vom 26. September bis 3. Oktober ein historisches Volksfest auf dem Schlossplatz gefeiert.

Info Das Interesse an der Tourismusmesse ist hoch. Schon an diesem Mittwoch rechnet rechnet die CMT mit dem 135.000. Besucher.