Bei den Aktiven zu Hause eine Macht

Bei den Aktiven waren bei den Kreismeisterschaften 5 Frauen und 83 Männer am Start. Fast schon traditionell dominierte Gastgeber TTC Ergenzingen das A- und B-Feld der Männer: In beiden Wettbewerben gab es jeweils TTC-Sieger im Einzel und Doppel. Bei den Männern A waren 12 Spieler am Start. „Enttäuschend war schon, dass von den anderen Vereinen, die entsprechende Spieler in ihren Reihen hätten, g...