Bei Schlägereien in Kirchentellinsfurt wurden am Samstag zwei Männer erheblich verletzt

Gegen 16 Uhr eskalierte in einer Arbeiterunterkunft in der Wannweiler Straße ein Streit über Lärm. Das berichten Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Im Laufe der Auseinandersetzung schlug ein 22-Jähriger mehrfach mit einer Bierflasche auf einen Gleichaltrigen ein. Dann ging auch ein 29-Jähriger mit einer Flasche auf den jungen Mann los. Als das Opfer sich in einem Zimmer verbarrikadierte, brachen die Angreifer gemeinsam mit einem 45-Jährigen die Tür auf und gingen nun zu dritt mit Bierflaschen auf den 22-Jährigen los, der sich nur mit einem Sprung aus dem Fenster in Sicherheit bringen konnte. Dabei erlitt er erheblich blutende Verletzungen am Kopf, auch im Gesicht.

Die drei Tatverdächtigen schlugen am selben Tag auch mit Fäusten auf einen 31-jährigen Mitbewohner ein und traten ihr Opfer mit Füßen. Dabei stürzte der 31-Jährige eine Kellertreppe hinunter, brach sich dabei Unterarm und Jochbein und erlitt weitere erhebliche Gesichtsverletzungen.

Die nicht im Bundesgebiet wohnhaften Beschuldigten wurden am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.