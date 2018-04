Bei Rot in die Kreuzung

Auf 8000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend an der Einmündung Hechinger Straße und Reutlinger Straße entstanden ist. Eine 27-Jährige war gegen 23.30 Uhr mit ihrem Skoda Fabia auf der Hechinger Straße in Richtung Hegelstraße unterwegs. An der Einmündung ordnete sie sich auf dem Linksabbiegestreifen ein, musste aber an der roten Ampel anhalten. Als die...