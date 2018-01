Begrenzte Aussagekraft

Stuttgart. Traue keiner Statistik, die du nicht selbst erstellt hast. Diese Regel schadet auch bei Betrachtung der Stichprobe zum Unterrichtsausfall in Baden-Württemberg nicht. 3,6 Prozent der Pflichtstunden fielen derzufolge aus – jedenfalls in dieser einen Woche, an den 610 zufällig ausgewählten Schulen. 3,6 Prozent? Also das klingt doch gar nicht so übel. Schließlich herrscht drückender Lehrermangel.

Doch wie viel Unterricht tatsächlich Tag für Tag wie vorgesehen stattfindet, darüber sagen die Zahlen nichts. Eine echte Erfassung über das ganze Schuljahr findet nicht statt. Die Ankündigung von Ministerin Eisenmann, diese einzuführen, ist daher ausgesprochen erfreulich.

Weniger erfreulich ist die Art und Weise, wie der Lehrermangel in der Realität von Schulen aufgefangen wird. Da werden Klassen grundsätzlich zusammengelegt, obwohl jeder weiß, dass darunter der Unterricht leidet. Im Vertretungsfall werden Kinder allzu oft irgendwie beschäftigt statt unterrichtet. Fachfremd erteilten Unterricht zählt mit Bedacht niemand. Findet sich mal kein Lehrer mit Hohlstunde, der einspringen kann, lässt der Kollege im Nebenzimmer die Tür auf, ordnet Stillarbeit an und sieht ab und zu nach dem Rechten.

Vertretung hat System. An Ganztagsschulen etwa – allen Gemeinschaftsschulen – darf nicht einfach etwas ausfallen. Eltern sind oft nicht zuhause, man kann die Kinder nicht entlassen. Ähnlich in Grundschulen: Kleine Kinder kann man nicht wegschicken, weil der Lehrer krank ist. Sie werden eben verwahrt, betreut, bespaßt. Insofern erklären sich die Zahlen gut. Doch 3,6 Prozent Unterrichtsausfall heißt nicht, dass 96,4 Prozent wie vorgesehen stattfinden.