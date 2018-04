Herr Bodenmiller findet immer Themen, die ihn veranlassen, den Kopp-Verlag zu kritisieren. Aktuell geht es um die Partnerschaft Saint-Claude/Rottenburg. Seine Kritik besteht, wie so oft, aus pauschalen Begriffen, zum Beispiel „europafeindlich“ oder „deutscher Nationalismus werde propagiert“. Belege für diese Aussagen hat er keine, was mir auch anderweitig aufgefallen ist. Denn immer, wenn Herr Bodenmiller sich über den Kopp-Verlag aufregt, folgt weitere Kritik in Form von Leserbriefen. Deren Verfasser scheinen mit dem Sortiment des Verlages bestens vertraut zu sein. Sie finden angeblich Rassismus, Rechtsextremismus und Gefahren für die Demokratie in den Büchern. Beispiele für diese Behauptungen gibt es allerdings so gut wie nie.

Schon im März 2017 fragte Klaus P. Mutter aus Tübingen auf der Leserbriefseite nach Autoren und Titeln der beanstandeten Bücher. Auf meine Nachfrage bei Herrn Mutter stellte sich heraus, dass kein einziger der vielen Kritiker des Kopp-Verlages geantwortet hatte.

Ich vermute daher, dass einige dieser Personen nie ein Buch

vom Kopp-Verlag gelesen haben und somit gar nicht wissen, wovon sie reden.

Ich glaube, sie folgen unhinterfragt und ohne sich zu informieren einer Meinung, nur um auf der „richtigen Seite“ zu stehen.

Sollte dies der Fall sein, wäre es meiner Meinung nach bedenklich.