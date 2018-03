Bedenken gegen Kompromissvorschlag zur Wahlrechtsreform

Stuttgart. Der von den Grünen vorgelegte Kompromissvorschlag stößt im Innen- und im Justizministerium auf große Bedenken. Beide Häuser sehen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart vom Dienstag erhebliche verfassungsrechtliche Probleme. Damit ist nach wie vor unklar, wie eine Reform des Landtagswahlrechts aussehen könnte.

Der Vorschlag der Grünen sah so aus: In den 70 Wahlkreisen ist nach wie vor der Kandidat direkt in den Landtag gewählt, der auf sich die meisten Stimmen vereint. Die 50 Zweitmandate sollten aber künftig über Landeslisten der Parteien vergeben werden. Auf diese Landesliste sollten die Parteien dem Vorschlag zufolge Bewerber setzen, die schon von der Basis in einem der 70 Wahlkreise nominiert worden sind. Die Juristen der beiden CDU-geführten Ministerien kommen nach Angaben aus Koalitionskreisen zu dem Ergebnis, dass dies eine Einschränkung der Parteienfreiheit und der allgemeinen Wahlrechtsgrundsätze wäre.

Vor einigen Wochen gab es wegen einer möglichen Wahlrechtsreform eine ernsthafte Koalitionskrise. Grüne und CDU hatten im Koalitionsvertrag vereinbart, das Wahlrecht reformieren zu wollen, um mehr Frauen ins Parlament zu bringen. Die CDU-Fraktion votierte dann gegen eine Reform. Eine Verhandlungsgruppe sucht seitdem nach einer Lösung. Die Grünen machten den Kompromissvorschlag, um der CDU entgegenzukommen, die darauf pocht, dass die Bewerber eng an Wahlkreise gebunden sind.

Zwar stellten die Juristen der beiden Ministerien nicht infrage, dass das Wahlrecht um eine Liste ergänzt werden kann. Das vorgeschlagene Verfahren zur Besetzung der Liste halten sie aber für bedenklich. Im Gutachten des Innenministeriums heißt es etwa dazu: «Während die Einführung einer Landesliste zur Vergabe der 50 Landtagsmandate verfassungsrechtlich möglich erscheint, ist die Beschränkung der aufstellbaren Listenbewerber auf die Wahlkreisbewerber und ihre Ersatzbewerber wegen Eingriffen in die Parteienfreiheit und die Wahlgrundsätze verfassungsrechtlich sehr problematisch.»

Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz sagte, für ihn sei positiv, dass nach den beiden Gutachten grundsätzlich eine Liste eingeführt werden könne - nur der Vorschlag zur Besetzung sei laut der Gutachten problematisch. Dabei seien die Grünen hier nur der CDU entgegengekommen. Nun müsse die CDU sagen, wie sie die Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag umsetzen wolle.

CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart sagte, man werde weitere Gespräche führen. «Es gibt weitere offene Verfassungsfragen, da das Gutachten auch verfassungsrechtliche Risiken bei anderen Lösungsansätzen sieht.» Zugleich verteidigte er das geltende Wahlrecht. Es sei einfach, bürgernah, demokratisch und direkt. «Die Frauenförderung ist uns auch sehr wichtig, muss aber über ganz andere Wege geschehen. Hier müssen die Parteien vor Ort aktiv werden.»

Die Vorsitzende der Frauen Union Baden-Württemberg, Inge Gräßle, forderte, nun endlich eine Landesliste einzuführen mit offenem Zugang für Bewerber. «Jetzt stehen die Landtagsabgeordneten im Wort, Schritte zu tun für eine wirkliche Abbildung der Gesellschaft (im Parlament) in ihrer Breite.» SPD-Landeschefin Leni Breymaier erinnerte daran, dass der baden-württembergische Landtag mit einem Frauenanteil von etwa einem Viertel das Schlusslicht in Deutschland bildet. «Wenn die CDU-Fraktion keine Änderungen will, soll sie das offen sagen und nicht rechtliche Bedenken bemühen.»

Beim derzeitigen Landtagswahlrecht haben die Wähler eine Stimme. In den 70 Wahlkreisen ist der Kandidat gewählt, der die meisten Stimmen auf sich vereinen kann. Zudem gibt es 50 Zweitmandate, die bisher an die Kandidaten gehen, die zwar ihren Wahlkreis nicht gewonnen haben, aber im Vergleich zu anderen Direktkandidaten ihrer Partei in einem der vier Regierungsbezirke die meisten Stimmen erhalten haben.