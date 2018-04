„Bechtle, Bechtle, Springers Knechtle!“

Am 4. April 1968 wird in Memphis Martin Luther King ermordet. Am 11. April wird in Berlin Rudi Dutschke in den Kopf geschossen. Beides hängt zusammen. Der Dutschke-Attentäter Josef Bachmann sagt nach seiner Verhaftung, er habe von Kings Ermordung gelesen und sich gedacht: „Das musst du auch so machen“.Bachmann ist ein Einzeltäter, aber zugleich der Vollstrecker eines ungesunden Volksempfindens, d...