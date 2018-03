Ganz nah dran waren die Zuschauer bei der Boulder-Meisterschaft im Lustnauer Kletterzentrum B12 und bestaunte, wie die Kletterinnen und Kletterer gegen die Schwerkraft kämpften. Auf dem Bild hängen links Gesamtsieger Simon Unger aus Augsburg und rechts Helena Waltz aus Heilbronn an der Wand (siehe auch die beiden Artikel auf der vorherigen Seite).Bild: Albers Bayern dominieren bei den Süddeutschen Meisterschaften im Lustnauer Boulderzentrum

Es hatte schon fast etwas Trotziges, wie Kim Marschner immer wieder gegen die riesigen runden blauen Dinger mit dem netten Namen „Blaue Pillen“ – Griffe traut man sich gar nicht zu sagen – anrannte, die am Samstag in die Boulderwand des B 12 in Lustnau geschraubt waren.