Bauwerke hartgesottener Überflieger

Dorte Mandrup, Gründerin und Kreativdirektorin des international bedeutenden Architekturbüros Dorte Mandrup Architetcts in Kopenhagen, hat ein Team von „hartgesottenen Überfliegern, das sich kopfüber in die komplexen architektonischen Aufgaben stürzt“, wie es auf der website des Büros wörtlich nachzulesen ist. Zu Beginn entstanden Projekte für Kinder, Tagesstätten oder Schulen. Für ihr erstes gebautes Projekt, ein Nachbarschaftszentrum in Kopenhagen, erhielt sie bereits 2003 den Bauwelt-Preis. Mandrup lässt sich immer von der örtlichen Bautradition inspirieren, um alte Handwerkskunst und Materialien modern zu interpretieren. Inspiration findet sie aber auch in der Kunst und Literatur. Wie bei ihrem Lieblingsschriftsteller Paul Auster ist Identität für sie das zentrale Thema. Im vergangenen Jahr hat Dorte Mandrup die Architekturszene provoziert: „I am not a female architect, I am an architect.“ Dafür hat sie mehr Ablehnung als Zustimmung erhalten, vor allem von Architektinnen, die nicht im goldenen Skandinavien der Gleichberechtigung und der Teams arbeiten dürfen.