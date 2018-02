Baustellen schaden dem Geschäft

Am liebsten würden viele Mössinger mit dem Auto in die Geschäfte hineinfahren. Aber das Mindeste ist, direkt davor zu parken. Zwar hat ihnen die Stadt ein dickes Parkhaus ins Zentrum gestellt, nur wenige Schritte von den meisten Läden entfernt. Noch dazu in den ersten zwei Stunden gebührenfrei. Und was machen die Kunden? Sie beklagen fehlende Parkplätze in der Bahnhofstraße. „Die Mössinger wollen...