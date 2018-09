Basketballer lösen Ticket für China

Leipzig. Mit einer spektakulären Aufholjagd und einem Geistesblitz von Dennis Schröder haben die deutschen Basketballer das Ticket für die WM 2019 in China gelöst und kehren nach neun Jahren auf die große Bühne zurück. Angeführt vom überragenden NBA-Profi der Oklahoma City Thunder feierten die Gastgeber in Leipzig trotz einer lange Zeit schwachen Vorstellung – das DBB-Team fand zunächst keinerlei Rhythmus, war unkonzentriert in der Abwehr, immer wieder weit weg vom Gegner, dazu mit vielen Ballverlusten – beim 112:98 (92:92, 35:54) nach Verlängerung im Krimi gegen Israel den achten Sieg im achten WM-Qualifikationsspiel. Der Sprung zur Endrunde in China (vom 31. August bis 15. September) ist damit perfekt.

0,4 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit bediente Topscorer Schröder (30 Punkte) Maximilian Kleber spektakulär bei einem Einwurf, der Forward der Dallas Mavericks glich per Dunking aus und sorgte für die Verlängerung. Danach war die Gegenwehr der Israelis gebrochen, die bereits wie der sichere Sieger ausgesehen hatten.

Kapitän Robert Benzing: „Wir müssen ehrlich sein, das Spiel war verloren. Wir können nicht damit zufrieden sein, wie wir gespielt haben. Es tut mir leid für die Fans, auch wenn wir gewonnen haben. Es war nicht würdig für eine deutsche Nationalmannschaft. Aus diesem Spiel können wir eigentlich nur lernen, dass wir alles falsch gemacht haben.“ sid