Basketball-Bundesligist Ulm holt College-Spieler Schilling

Ulm. Der 2,06 Meter große Power Forward kommt von der Michigan State University und unterschrieb nach Vereinsangaben vom Freitag in Ulm für die kommenden zwei Jahre. Für den 22-jährigen Münchner ist es nach seiner Zeit am US-College der erste Profi-Vertrag. Er wolle in seinem ersten Profi-Jahr Erfahrungen sammeln und sich weiterentwickeln, sagte Schilling.