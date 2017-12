Basketball-Bundesliga: Tübingen unterliegt Ludwigsburg 75:93

Da half auch keine Auszeit: Die Walter Tigers verloren am Samstag gegen die MHP Riesen aus Ludwigsburg erneut. Bild: Ulmer

Am Ende hallten die „Derbysieger“-Rufe der etwa 200 mitgereisten Ludwigsburger Fans durch die Halle. Nur im ersten Viertel war das Derby in der Basketball-Bundesliga ein ausgeglichenes Duell. Anschließend waren die Riesen Ludwigsburg zu stark für die Walter Tigers Tübingen und siegten mit 93:75 (54:42) in der mit etwa 3100 Zuschauern gut gefüllten Tübinger Paul-Horn-Arena.