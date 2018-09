Baris Ates ist zurück in Tübingen

Madrid/Tübingen. Der türkische Lehrer Baris Ates, der seit 2012 als anerkannter Flüchtling in Deutschland lebt und mehrere Monate in Spanien festsaß, ist Anfang dieser Woche nach Tübingen zurückgekehrt. Das sagte sein spanischer Rechtsanwalt unserer Zeitung. Der 43-jährige Ates war in der Nacht zum 21. Juni von der spanischen Polizei aus seinem Hotelzimmer im Urlaubsort Torremolinos an der Costa del Sol geholt worden. Auslöser für seine Festnahme war ein Auslieferungsersuchen türkischer Behörden wegen angeblicher „Mitglied- schaft in einer terroristischen Vereinigung“.

Gericht lässt Auflagen fallen

Der spanische Nationale Gerichtshof ließ den Mann dann unter der Auflage frei, sich einmal wöchentlich bei einem spanischen Gericht zu melden. Diese Auflage ließ der Gerichtshof nun nach Informationen von Ates‘ Anwalt Alfonso Sell fallen. Grund dafür sei, dass die Türkei die erforderlichen Unterlagen zur Untermauerung ihres Auslieferungsbegehrens noch nicht nach Spanien überstellt habe. Die Frist dafür sei mittlerweile abgelaufen. Ates sei „sehr froh“, so der Anwalt. Eine Strafkammer des Gerichtshofs muss das Verfahren nun noch offiziell einstellen.

In Spanien sind in der Vergangenheit immer wieder Männer türkischer Herkunft festgenommen worden, die von der Türkei per Interpol gesucht wurden. Der bekannteste Fall ist der des Kölner Schriftstellers Dogan Akhanli, der im vergangenen Jahr unter ähnlichen Umständen wie Ates zwei Monate in Spanien festsaß.

Ates wurde von der türkischen Justiz wegen seiner Teilnahme an Studentenprotesten im Jahr 2000 verfolgt. Deshalb saß er in der Türkei bereits gut zweieinhalb Jahre in Haft. Als er wegen der selben Vorwürfe noch einmal für zweieinhalb Jahre ins Gefängnis gehen sollte, floh er nach Deutschland, wo ihm der Flüchtlingsstatus zuerkannt wurde. Ates verdient seinen Lebensunterhalt in Tübingen als Busfahrer. Die drei Monate in Spanien verbrachte er, unterstützt von Freunden, in Granada.