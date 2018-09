Balingen beim Wasen-Auftakt

Fass-Anstich zum 173. Cannstatter Volksfest ist am Freitag um 15 Uhr – ein paar Meter vom Wasen entfernt, kicken im Robert-Schlienz-Stadion ab 19 Uhr die Regionalliga-Fußballer der TSG Balingen. Beim VfB Stuttgart II hofft das Team von Trainer Ralf Volkwein auf den ersten Auswärtssieg der Saison. Das hat beim SV Waldhof Mannheim am Wochenende nicht geklappt. Vor 4500 Zuschauern im Carl-Benz-Stadion, Rekordkulisse für ein Fußball-Spiel mit Balinger-Beteiligung, gewann der Tabellenführer mit 2:1 (2:0). Die TSG, für die erstmals in dieser Saison der Dettinger Daniel Seemann von Beginn an spielte, war erst in der Nachspielzeit durch Hannes Scherer erfolgreich. Volkwein sah einen Klassen-Unterschied zwischen Profis und Feierabendfußballern: „Wir müssen unsere Punkte woanders holen.“ Am 3. Oktober sind die Balinger dann im WFV-Pokal-Achtelfinale beim Nachbarn FC Albstadt zu Gast – das erste Pflichtspiel-Derby der Nachbarn seit 17 Jahren.

Gemeinderat genehmigt Gelder

Diese Woche haben die TSG-Fußballer bereits im Balinger Gemeinderat einen Erfolg gefeiert: Eine deutliche Mehrheit genehmigte die erhöhten Kosten für den Umbau der Bizerba-Arena. Aufgrund der Sicherheits-Vorgaben für die Regionalliga müssen unter anderem auf der Gegengeraden Stehstufen sowie ein Zaun angebracht werden. Der Umbau kostet rund 350000 Euro – ursprünglich waren nur 207000 Euro veranschlagt. Die Balinger müssen bisher für sogenannte Risiko-Spiele nach Reutlingen ausweichen.