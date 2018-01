Bald Treffen der EU mit der Türkei?

Brüssel. In den angespannten Beziehungen zwischen der EU und der Türkei zeichnet sich eine vorsichtige Annäherung ab. Ob es bald zu einem Gipfeltreffen der EU-Spitzen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan kommt, ist aber noch offen: Es habe zwar solche Überlegungen gegeben, Berichte über ein geplantes Treffen im März könne die Kommission aber nicht bestätigen, sagt Kommissions-Sprecher Margaritis Schinas. Er machte deutlich, dass Brüssel nach den ersten Entspannungssignalen der Türkei auf substanzielle Verbesserungen pocht. Ankara habe sich in großen Schritten von der EU wegbewegt. Solange Journalisten in türkischen Gefängnissen säßen, sei kein Fortschritt in den Beziehungen möglich.

Bulgarien macht Druck

Auf einen EU-Türkei-Gipfel – unter Umständen auch ohne die Regierungschefs der Mitgliedsländer – drängt vor allem das türkische Nachbarland Bulgarien. Es will seine Ratspräsidentschaft im ersten Halbjahr 2018 nutzen, um die EU-Beziehungen zur Türkei und den Westbalkan-Ländern zu verbessern. Andererseits warnt EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn, freundlichere Töne aus Ankara reichten nicht für eine Entspannung, solange es in der Türkei weiter unhaltbare Rechtsstaats-Verstöße gebe.

Drängende Themen haben sich seit dem letzten Besuch Erdogans in Brüssel im Mai 2017 allerdings angesammelt – vor allem die Flüchtlingspolitik. Die EU hatte der Türkei ab 2018 weitere drei Milliarden Euro an Finanzhilfen für die Flüchtlingsversorgung in Aussicht gestellt, noch gibt es aber kein grünes Licht.

Eine neue EU-Beitrittsperspektive wäre mit den Gesprächen indes nicht mehr verbunden: Die Verhandlungen liegen auf Eis, der Ruf nach einer neu begründeten Partnerschaft mit der Türkei als Alternative zur EU-Mitgliedschaft wird in der EU lauter. Zuletzt haben Außenminister Sigmar Gabriel, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Erweiterungskommissar Hahn für einen solchen Vorstoß geworben. Ein offizieller Abbruch der Beitrittsverhandlungen ist dennoch nicht in Sicht.

Christian Kerl