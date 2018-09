Bald Frühzug zum Flughafen

Stuttgart. Günstiger, schneller und bequemer sollen die Menschen unterwegs sein, die in den nächsten Jahren den öffentlichen Nahverkehr in der Region Stuttgart nutzen. Die von den Trägern des Verkehrsverbunds Stuttgart (VVS) beschlossenen Verbesserungen werden nach und nach umgesetzt. Schon beim Fahrplanwechsel im Dezember wird der 15-Minuten-Takt der S-Bahn ausgeweitet. Zudem wird es eine frühe Anbindung des Flughafens geben.

Weitere Verbesserungen für Pendler soll die Ausweitung des Park-and-Ride-Angebots bringen. Im Verkehrsausschuss der Regionalversammlung wurde am Montag beschlossen, dass sich der Verband Region Stuttgart (VRS) künftig um die Parkplätze an den Schienenwegen kümmern soll. Für die Kooperation mit den Kommunen wird die Region im Jahr etwa zwei Millionen Euro bereitstellen. Davon sollen auch die Fahrgäste profitieren, die der Verkehrsverbund im April mit der Tarifzonenreform gewinnen möchte. Statt bis zu 52 Tarifzonen wird es dann nur noch fünf Ringzonen geben. Manche VVS-Nutzer werden bis zu 30 Prozent einsparen, andere können mit ihrer Fahrkarte deutlich weiter als bisher fahren. Das dürfte dann auch dem Wunsch vieler Bürger der Region entsprechen, die sich in einer Umfrage für den VRS über den zu teuren ÖPNV beklagt haben.

Der Fahrplanwechsel am 9. Dezember bringt die zweite Stufe des Viertelstundentakts. Die Hauptverkehrszeit mit der dichten Abfolge an Zügen, wird bis etwa zehn Uhr verlängert. Das erfordert rund 40 zusätzliche Fahrten. Zudem wird es eine Frühanbindung an den Flughafen geben. Die S-Bahnen werden planmäßig um 4.57 ankommen. Das könnte zu den ersten, gegen 6 Uhr startenden, Flügen reichen. Zudem erreichen Fahrgäste mit diesen S-Bahnen am Hauptbahnhof auch die frühen Fernzüge nach Hamburg, Frankfurt oder München.

Mit dem neuen Park-and-Ride-Konzept will die Region die Kommunen unterstützen, ein attraktives Parkangebot an den Bahnhöfen zu schaffen. Die Region fördert den Bau eines einzelnen Stellplatzes mit bis zu 4500 Euro. Wer das Geld möchte, muss nicht einmal auf die Landesförderung verzichten. Die Zuschüsse können „additiv“ abgerufen werden, berichtete Regionaldirektorin Nicola Schelling im Ausschuss. Voraussetzung ist aber, dass die P+R-Plätze ausschließlich von ÖPNV- oder Bahnkunden genutzt werden. Dies soll in den Vereinbarungen mit den Kommunen niedergelegt werden.

Gemeinsam soll auch der Parktarif festgelegt werden, der sich an den ortsüblichen Tarifen und der Auslastung orientieren werde, erläutert Jürgen Wurmthaler, der im Regionalverband für die Infrastruktur zuständig ist. Dabei werde das Parken am Rand der Region günstiger oder kostenlos sein, damit die Autofahrer möglichst früh auf den ÖPNV umsteigen. Pro bestehendem Stellplatz wird die Region den Kommunen eine jährliche Einnahmegarantie von 180 Euro geben.

Der Regionalverband hat bei den Kommunen das Interesse an der Kooperation abgefragt. Laut Schelling zeichnet sich ab, dass etwa „ein Viertel aller Park-and-Ride-Plätze unter regionales Regime kommen kann“. Demnach geht es zunächst um 1998 bestehende und 512 neue Plätze (siehe Infokasten). Die Region möchte das Programm mit bis zu zwei Millionen Euro im Jahr finanzieren.

Die Regionalräte stellten sich einhellig hinter das Programm. Es gab aber sehr unterschiedliche Auffassungen über die Kontrolle der Plätze. CDU-Sprecher Helmut Noe setzte sich zum Beispiel für ein niederschwelliges Angebot ohne Schranken ein. Eva Mannhardt (Grüne) befürchtet hingegen Fehlbelegungen: „Wie kann gewährleistet werden, dass nur ÖPNV-Nutzer dort parken?“ Die Regionalräte regen an, möglichst überall den Fahrschein zum Parkschein zu machen. Auch die Polygo-Karte könnte eine Parkfunktion erhalten.