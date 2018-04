Bahn-Viadukt im Allgäu muss nach 150 Jahren weichen

Stetten. Wegen der Elektrifizierung der Strecke von München nach Lindau wird das Viadukt bei Stetten abgerissen. Die historische Brücke sei den künftigen Anforderungen an einen schnellen Zugverkehr nicht mehr gewachsen, erklärte Bahnsprecher Franz Lindemair. Heute will die Bahn deswegen vor Ort über den bereits begonnenen Abriss der aus drei gemauerten Bögen bestehenden Brücke informieren. Bis zum Herbst soll an der Stelle eine moderne Betonbrücke errichtet werden.

Im März hatte die Bahn mit dem Ausbau der 155 Kilometer langen Strecke von München nach Lindau begonnen, damit dort nicht mehr nur Dieselloks eingesetzt werden können. Die Teilstrecke zwischen Buchloe und Leutkirch in Baden-Württemberg ist derzeit deswegen komplett gesperrt, die Bahn transportiert die Reisenden in diesem Bereich mit Bussen. Dadurch fahren auch im Bereich der maroden Bahnbrücke in Stetten keine Züge.

Die Modernisierung der Strecke im Allgäu soll insgesamt etwa drei Jahre dauern und rund 440 Millionen Euro kosten. Die Bahnfahrt von München nach Zürich soll sich künftig um rund eine Stunde auf dreieinhalb Stunden verkürzen, weil Züge auf dem Stück zwischen der bayerischen Landeshauptstadt und Lindau dann schneller fahren können.