Baden-Württemberg-Ticket: Fast 200 000 Mal um die Welt

Stuttgart. Sie legten damit eine Gesamtstrecke von 7,5 Milliarden Kilometer zurück, was rund 187 154 Erdumrundungen entspricht, wie die Bahn am Freitag in Stuttgart mitteilte. In den kommenden Tagen feiert die Bahn außerdem den Verkauf des 30-millionsten Baden-Württemberg-Tickets. Die beliebten Fahrscheine gelten für beliebig viele Fahrten an einem Tag durch ganz Baden-Württemberg und bis nach Basel mit bis zu fünf Personen. Ein Ticket kostet 24 Euro und 6 Euro je Mitfahrer. Eigene Kinder und Enkel unter 15 Jahren fahren kostenlos mit.