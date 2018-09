Babysitz sendet Alarm aufs Handy

Köln. In einem Punkt sind sich alle Mitspieler in dem milliardenschweren Markt einig: safety sells – Sicherheit verkauft sich gut. Die Sicherheit der Kleinsten ist für Familien, Hersteller und Händler in der Branche der Baby- und Kinderausstatter das A und O.

Bei der Messe „Kind+Jugend“ in Köln, die weltgrößte Schau für Baby- und Kinderausstattung, steht Sicherheit und Gesundheit im Fokus. Mit dem Sicherheitsbedürfnis geht der Trend auch zu digitalen Helfern: Ein Hersteller zeigt einen mit Sensoren ausgestatteten Kinderautositz, der mit dem Mobiltelefon verbunden ist und Alarm auslösen kann. Videophones oder Kontrollgeräte dringen ins Baby- und Kinderzimmer vor, digitale Schlafampeln oder Söckchen mit Pulsmessfunktion sollen über das Wohlbefinden der Knirpse wachen.

Autositze im neuen „i-Size-Standard“ sind mit fast 300 EUR fast dreimal so teuer wie der Durchschnitt, werden aber stark nachgefragt, wie der Handelsverband Spielwaren (BVS) betont. Sie erfüllen eine neue EU-Norm für mehr Schutz von Kindern im Fahrzeug, etwa bei Unfällen. Auch bei den Spielsachen sind Väter und Mütter oft wählerisch, weiß BVS-Vize-Geschäftsführer Steffen Kahnt. „Viele Eltern kaufen sich ein Qualitäts- und Sicherheitsversprechen und wählen den Markenfachhandel.“

Wenig verwunderlich ist da, dass die Ausgaben für Kinder bis drei Jahre wachsen – 2017 auf gut 2,5 Mrd. EUR in Deutschland. Was der Branche noch in die Hände spielt: Jedes vierte Neugeborene wird laut Bundesverband der Kinderausstattungs-Hersteller (BDKH) von einer Frau zur Welt gebracht, die nach Ausbildung oder beruflicher Karriere 35 Jahre und älter ist. „Die höher gebildeten, finanzstarken Frauen sind eine interessante Zielgruppe für Industrie und Handel“, erklärt der BDKH.

Vor allem der Kauf eines Kinderwagens scheint eine heikle Angelegenheit zu sein. Die Info- und Auswahlphase ziehe sich oft extrem lange hin – „fast wie bei einem Autokauf“, schildert die Kölner Marktforscherin Birgit Langebartels. Baby und Kleinkind sollen nicht nur sicher durch Straßen und Wege geschaukelt werden, der Kinderwagen prägt noch dazu das Bild nach außen. „Die Botschaft beim Jogger-Modell heißt: Ich bin eine sportliche Mutter“, sagt Langebartels. dpa