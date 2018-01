Babyleiche im Wasser: Polizei plant erneuten Tauchgang

Mannheim. Das sagte ein Behördensprecher am Freitag. Bei einem ersten Tauchgang vor einigen Tagen hätten die Spezialisten nicht alle Stellen des Gewässers, in dem das tote Neugeborene am 12. Januar gefunden worden war, nach Spuren absuchen können. Eine Sonderkommission mit mehr als 30 Beamten prüft zurzeit bereits gesicherte Hinweise. Die Polizei werde sich mit Aufrufen auch in Arabisch, Rumänisch, Bulgarisch und Englisch an die Bevölkerung wenden, hieß es. Die Beamten erhoffen sich davon weitere Hinweise.