Autofahrerin bei Zusammenstoß auf A5 schwer verletzt

Neuenburg am Rhein. Ihr Wagen prallte mit einem anderen Auto zusammen, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Fahrzeuge seien auf derselben Fahrspur unterwegs gewesen. Warum sie in Höhe der Anschlussstelle Neuenburg (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) kollidierten, war noch unklar. Die 70-Jährige wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Per Rettungshubschrauber wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Der 71-jährige Fahrer des anderen Wagens erlitt leichte bis mittlere Verletzungen.