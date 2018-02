Autofahrer vergisst, wo er seinen Wagen geparkt hat

Waldkirch. Der Mann wollte am frühen Mittwochabend in der 21 000 Einwohner zählenden Stadt zu seinem Auto, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Doch der Wagen war weg, der Mann ging deshalb zur Polizei. Diese suchte das Fahrzeug an dem Ort, an dem es zuvor angeblich stand. Währenddessen fiel dem Mann wieder ein, dass er den gesuchten Wagen gar nicht dort geparkt, sondern bereits am Morgen im rund 20 Kilometer entfernten Freiburg abgestellt hatte. Weil er tagsüber in Gedanken versunken gewesen war, hatte er das demnach vergessen.