Autofahrer kracht gegen Baum

Merdingen. Nach Polizeiangaben vom Montag hatte der Mann am Samstag mit hohem Tempo in einem Kreisverkehr in Merdingen die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Das Auto fuhr über eine Verkehrsinsel, pflügte mehrere Warnbaken um und krachte schließlich gegen einen Baum. Retter brachten den Verletzten mit einem Hubschrauber in die Klinik. An der Unfallstelle entdeckten Beamte nach Polizeiangaben Hinweise darauf, dass der Mann vor der Kollision kaum gebremst hatte und nicht angeschnallt war. Zudem stand er demnach unter Alkoholeinfluss.