Autofahrer fährt in parkenden Lastwagen: Schwer verletzt

Stuttgart. Er war in der Nacht auf Freitag auf der Straße Am Ostkai in Richtung Otto-Hirsch-Brücken unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Aus noch unklarem Grund sei er gegen den am Straßenrand geparkten Lastwagen geraten. Der 28-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.