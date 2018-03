Auto überschlägt sich mehrfach

Aus ungeklärter Ursache war der 77 Jahre alte Fahrer eines Ford Fusion gegen 20 Uhr auf Höhe der Ausfahrt Reutlingen-West auf eine ansteigende Leitplanke geraten. Sein Wagen wurde in die Luft katapultiert und überschlug sich mehrere Male, ehe er in einer angrenzenden Wiese auf den Rädern zum Stillstand kam. Der Tübinger wurde bei dem Verkehrsunfall verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An seinem nicht mehr fahrtüchtigen Auto entstand Totalschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.