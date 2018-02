Auto rammt Baum, der fällt auf Porsche

Ein 55-jähriger Reutlinger ist am Dienstagabend auf der Zufahrt zu einem Einkaufsmarkt in der Reutlinger Straße gegen einen Baum geprallt. Er hatte am Steuer seines Renault gegen 18.30 Uhr aus medizinischen Gründen das Bewusstsein verloren und wurde in der Klinik intensivmedizinisch behandelt. Der Fahrer blieb nach Polizeiangaben durch den Unfall unverletzt, ebenso wie die beiden mitfahrenden Kinder im Alter von 12 und 14 Jahren. Der Aufprall war allerdings so heftig, dass der mehrere Zentimeter dicke Baum umstürzte und auf einen parkenden Porsche Cayenne fiel. Der Renault war anschließend nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf rund 10 000 Euro geschätzt.