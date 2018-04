Auto kollidiert mit einem Roller

Ein 54-Jähriger fuhr mit seinem BMW kurz nach 12 Uhr die Siemensstraße stadtauswärts. Etwa 50 Meter nach der Kreuzung mit der Straße Am Heilbrunnen wollte er mit seinem SUV nach rechts auf ein Firmengelände abbiegen. Dabei kollidierte er mit dem Roller eines 57-Jährigen. Das Zweirad kam nach rechts von der Straße ab, und der Fahrer stürzte zu Boden. Sein Roller fuhr führerlos noch einige Meter weiter und blieb in der Einfahrt liegen. Der 57-Jährige wurde in einer Klinik stationär aufgenommen. An den Fahrzeugen dürfte ein Schaden in Höhe von über 3000 Euro entstanden sein. Da es widersprüchliche Angaben zum Unfall gibt, werden unter Telefon 07071/9728660 Zeugen gesucht.