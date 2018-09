Auto beim Einparken beschädigt

Am Freitagmorgen zwischen 08.30 Uhr und 10 Uhr, wurde ein Opel Cascada auf einem Parkplatz an der Pfullinger Griesstraße 5 von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Unfallverursacher vorwärts in die Parklücke neben dem Opel eingeparkt und diesen dann an der linken Seite beschädigt haben muss. Obwohl an dem Opel ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro entstand, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Möglicherweise handelt es sich beim unfallverursachenden Fahrzeug um einen größeren grauen PKW, der jetzt an der vorderen rechten Stoßstangenecke deutliche Beschädigungen aufweisen müsste. Das Polizeirevier Pfullingen bittet um Hinweise unter Telefon (07121) 9918-0.