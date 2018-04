Ein 37-Jähriger war mit seinem Daimler in der Nacht auf Dienstag auf der B 27 bei Kirchentellinsfurt stehen geblieben, ein 38-Jähriger schleppte ihn dann gegen 0.20 Uhr mit einem C-Klassen-Daimler ab. Doch der 37-Jährige lenkte sein Auto im Schlepptau wohl so stark ein, dass sein Vordermann ausgehebelt wurde, die C-Klasse von der Fahrbahn abkam. Das Auto beschädigte noch ein Verkehrsschild und einen Leitpfosten. Den Schaden am Verkehrsschild und am Leitpfosten schätzt die Polizei auf 1000 Euro, gleich hoch ist der am Pannen-Daimler. Den größten Schaden muss der Helfer tragen.