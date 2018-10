Auto-Raubzug in Mössingen

Bereits zum wiederholten Mal haben sich ein oder mehrere Diebe an unverschlossenen Autos in Mössingen zu schaffen gemacht: Am Dienstag stellten mehrere Besitzer im Stadtgebiet fest, dass insgesamt neun Fahrzeuge offenstanden und durchwühlt worden waren. Die Autos waren in der Wirtsäcker-, der Dreifürstenstein-, Goethe- und der Johannes-Gutenberg-Straße sowie in der Berggasse abgestellt.

An den Fahrzeugen konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden. Das Diebesgut beschränkte sich hauptsächlich auf einzelne Euromünzen, die oftmals in der Mittelkonsole lagen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, Fahrzeuge auch in einem Hofraum oder in einem Carport immer verschlossen abzustellen. Der Polizeiposten Mössingen bittet unter Telefon 07473/95210 um sachdienliche Hinweise.