Ausschuss tagt wegen Konfliktes um Wahlrechtsreform

Stuttgart. Das Gremium, das Streitfälle innerhalb der Landesregierung lösen soll, tagt hinter verschlossenen Türen im Staatsministerium in Stuttgart. Die CDU-Landtagsfraktion hatte am Dienstag einstimmig gegen eine Reform des Wahlrechts votiert, obwohl diese im Koalitionsvertrag vereinbart ist, um mehr Frauen in den Landtag zu bringen. Für die Grünen ist das ein Vertrauensbruch. Die Grünen wollen auch klären, wer bei der CDU den Ton angibt. Denn Vize-Regierungschef Strobl hatte noch an die CDU-Fraktion appelliert, sich nicht per Beschluss gegen eine Reform zu stellen.