Ausgleich war eine relative Verbesserung

Für die Erweiterung des Gewerbegebiets Hagen in Altingen müssen drei Brutreviere von Feldlerchen weichen. Als Ausgleichsmaßnahme legte die Gemeinde Ammerbuch in Reusten beim Vorderen See sogenannte „Feldlerchenfenster“ sowie Brache- und Blühstreifen in Ackerflächen an. Herbert Gaul kritisiert die Hagen-Erweiterung von Anfang an (wir berichteten).In der letzten Gemeinderatssitzung des vergangenen ...