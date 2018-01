Ausgeschlossen von der Welt

Berlin. Und dann war er da, der Schicksalsschlag. Monatelang hatte die 76-Jährige ihren Mann gepflegt, nun war er gestorben. Was blieb, war Leere, war Einsamkeit. Ohne Mann. Und ohne soziale Kontakte. Die waren in der Zeit der Pflege auf der Strecke geblieben. So oder so ähnlich klingen viele Geschichten. Wo die Kinder in der Ferne sind. Wo sich der Betroffene von der Welt ausgeschlossen, unbeachtet fühlt. Das ist nicht nur traurig, das ist gefährlich.

„Einsamkeit geht mit gravierenden gesundheitlichen Folgen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen und sogar reduzierter Lebenserwartung einher“, sagt Maike Luhmann, Psychologie-Professorin an der Uni Bochum. Sie hatte 2016 eine Studie veröffentlicht: „Einsamkeit ist ein Problem, das die gesamte Gesellschaft betrifft.“ Zwar haben die Ältesten, nämlich 20 Prozent der über 85-Jährigen, am meisten Probleme. Aber auch 26- bis 35-Jährige und 46- bis 55-Jährige sind zu jeweils 14 Prozent betroffen. „Es muss also dringend etwas gegen Einsamkeit getan werden.“

Bus zum Gemeindezentrum

Das sieht Sonia Lippke, die die Gesundheitspsychologie an der Jacobs University Bremen leitet, genauso. Die britische Idee, eine Staatssekretärin damit zu beauftragen, der Vereinsamung entgegenzuwirken, findet sie sehr gut. Lippke sieht eine Gefahr für die Gesellschaft: „Der Zusammenhalt ist gefährdet.“ Wer von gesellschaftlicher Teilhabe ausgeschlossen sei, könne revoltieren. Das Thema müsse in vielen Facetten angegangen werden. Etwa durch Infrastruktur im ländlichen Raum. „Dort braucht man Busse genauso wie Gemeindezentren, um Vereinsamung vorzubeugen.“

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach empfiehlt die Nachahmung der britischen Idee durch einen Verantwortlichen im Gesundheitsministerium. Das Ministerium teilt dazu nur mit, die Förderung seelischer Gesundheit sei ein wichtiges Anliegen. Zum Thema Staatssekretär mag sich die geschäftsführende Spitze nicht äußern. Bis sich eine neue Regierung positioniert, dürfte es dauern.

Tun lässt sich aber etwas. Von Einsamen selbst, indem sie sich unter Leute begeben, in Vereine, zum Kochkurs. Und für die Mitmenschen, so Sonia Lippke, gilt: „Nicht achtlos an der Nachbarin vorbeigehen, die den Mann verloren hat. Sondern auf sie zugehen. Das Thema muss in unseren Hinterköpfen sein.“