Aus Schulcontainer Beamer gestohlen

Irgendwann zwischen Freitagabend und Montagmorgen montierten sie in allen sechs Klassenzimmern die an der Decke befestigten Beamer ab. Die Geräte haben einen Gesamtwert von rund 7000 Euro. Der Diebstahl blieb zunächst unbemerkt, weil es keinerlei Aufbruchspuren gibt. Ein Schüler bemerkte das Fehlen der Beamer erst am Montag in der zweiten Unterrichtsstunde und meldete es dem Lehrer. Wie die Unbekannten in die Container gelangen konnten, ist bislang ungeklärt. Das Polizeirevier Rottenburg bittet unter Telefon 07472/98901-0 um Hinweise.