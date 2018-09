Aufstrebender Westfale

Berlin. Im Revolutionsjahr 1968 wurde er in Rheda-Wiedenbrück geboren. Als Revoluzzer aber kommt der freundliche Finanzfachmann trotz seiner spektakulären Kandidatur nicht daher. Ordnungsgemäß hatte er vor einigen Wochen seine Kandidatur bei Merkel angemeldet und gefragt, ob sie ihn nicht gleich selbst vorschlagen wolle. Sie wollte nicht. Ungewöhnlich war auch Brinkhaus‘ Strategie im „Wahlkampf“. Weder weihte er mögliche Verbündete ein, noch schmiedete er Bündnisse oder trommelte in Interviews für sich.

Am Mittwoch aber, so beschreiben es Teilnehmer, hielt er in der Sitzung vor der Abstimmung eine engagierte Rede. Er sei besser gewesen als Kauder, räumen auch Anhänger des abgewählten Fraktionschefs ein.

Brinkhaus‘ Sieg war knapp: Sieben Stimmen mehr für Kauder, und die Sache wäre anders ausgegangen. „Ich kandidiere für neuen Schwung in der Fraktion“, hatte Brinkhaus vor der Wahl gesagt. Was das inhaltlich heißt, ist derzeit offen. Der neue Spitzenmann muss Integrationsarbeit auch in den eigenen Reihen leisten. Das wird ihm schwerfallen, denn die reine Lehre der Unionsfraktion kann auch er nicht durchsetzen, muss er doch mit der SPD-Chefin Andrea Nahles beständig Kompromisse schließen.

Brinkhaus hat Wirtschaftswissenschaften studiert, machte seinen Wehrdienst bei den Panzerjägern im westfälischen Augustdorf und arbeitete als Steuerberater in Gütersloh. Er gilt in vielen Dingen als typischer Westfale. „Er ist sehr ruhig, aber wenn ihn was aufregt, kann er auch heftig jähzornig werden“, beschreiben ihn Weggefährten.

In Sachen Finanzen, Haushalt und Steuern mache ihn kaum jemand etwas vor. Doch die anderen Themengebiete, die ein Fraktionschef auch beherrschen muss, lägen ihm nicht so sehr. Guido Bohsem, Ellen Hasenkamp