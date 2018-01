Aufstand der Dekane und Prälaten

Stuttgart/Ulm. In der Evangelischen Landeskirche Württemberg schlagen die Wellen hoch. Seit eine konservative Minderheit bei der Synode im November die öffentliche Segnung gleichgeschlechtlicher Paare verhindert hat, gibt es Unruhe in den Kirchenämtern. „Wir bitten dringend ( ) eine kirchliche Amtshandlung zur Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren zu entwickeln“, appellieren die Kirchenverantwortlichen des Sprengels Ulm an Landesbischof Frank Otfried July. „Ohne eine öffnende Regelung werden wir auf absehbare Zeit mit einer Fülle von schwerwiegenden Gewissenskonflikten in dieser Sache konfrontiert werden“, heißt es in einem Brief. Die Verantwortlichen des Ulmer Bezirks stehen nicht allein. Mehr als 80 Prozent der leitenden Geistlichen wollen ihren Bischof zu einem neuen Vorstoß für die kirchliche Anerkennung homosexueller Paare bewegen. Theologische und seelsorgerische Motive leiten sie.

Von einer völligen Gleichstellung homosexueller und heterosexueller Paare ist die württembergische Landeskirche weit entfernt. Im November war Landesbischof July in der Synode, dem Kirchenparlament, mit einem Kompromissvorschlag gescheitert. Danach sollten Kirchengemeinden mit Dreiviertel-Mehrheit selbst beschließen können, ob bei ihnen schwule und lesbische Paare gesegnet werden können oder nicht. Der Vorstoß hätte mit einer Zweidrittel-Mehrheit verabschiedet werden müssen. Am Ende fehlten zwei Stimmen. Die größte Fraktion der Synode, die „Lebendige Gemeinde“, in der sich die Konservativen sammeln, hat das verhindert. Eine Gleichstellung der Segnung gleichgeschlechtlicher Paare mit Amtshandlungen wie Taufe und Konfirmation sei nicht akzeptabel, hieß es von ihrer Seite.

Ein enormer Schaden

Der Schaden ist enorm. Viele aufgeschlossene Protestanten sind empört, eine kirchliche Diskriminierung homosexueller Paare passt in ihren Augen nicht mehr in die Zeit. Schon gar nicht in einer Kirche, in der homosexuelle Pfarrer mit ihrem gleichgeschlechtlichen Partner vereinzelt sogar in Pfarrhäusern zusammenleben.

Mit ihrer Ablehnung droht sich die württembergische Landeskirche zu isolieren. Segnungen sind in fast allen Landeskirchen möglich. Die benachbarte badische Landeskirche beispielsweise bietet gleichgeschlechtlichen Paaren schon seit längerem öffentliche Trau- und Segnungsfeiern an. Schwule und lesbische Protestanten, denen ein kirchlicher Segen am Herzen liegt, müssen wohl über die frühere Landesgrenze fahren. Elisabeth Zoll