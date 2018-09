Aufspaltung des Konzerns steht bevor

Essen. . Thyssenkrupp will sich in zwei Unternehmen aufspalten. Das hat der Industriekonzern gestern in einer Börsenpflichtmeldung mitgeteilt. Der Kurs schoss daraufhin mehr als 10 Prozent in die Höhe. Der Vorstand wird dem Aufsichtsrat das entsprechende Konzept bei einer Sitzung am Sonntag vorschlagen. Ziel sind den Angaben zufolge „zwei deutlich fokussiertere und leistungsfähigere Unternehmen“, hieß es. Beide sollen an der Börse notiert sein.

Auf der einen Seite wird die „Thyssenkrupp Materials AG“ unter anderem den 50-Prozent-Anteil aus dem fusionierten Stahlgeschäft mit dem indischen Partner Tata enthalten. Hinzu kommen der Handel mit Werkstoffen sowie der Marineschiffbau. In dem zweiten Unternehmen „Thyssenkrupp Industrials AG“ soll das Geschäft mit Aufzügen, der Kernanlagenbau und das Zuliefergeschäft für die Autoindustrie gebündelt werden.

Mit der Aufteilung scheinen sich die Großaktionäre Cevian aus Schweden und der US-Investor Paul Singer mit seinem Fonds Elliott durchzusetzen. Sie hatten seit Monaten Druck gemacht und gefordert, dass der Mischkonzern Thyssenkrupp aufgespalten wird. Sie forderten einen schnellen und radikalen Umbau. Dieser Druck aus den Aktionärskreisen hat auch dazu geführt, dass Heinrich Hiesinger im Juli überraschend als Vorstandschef zurücktrat, nur wenige Tage nachdem die Fusion mit dem indischen Stahlkonzern Tata unter Dach und Fach war. Er hatte den maroden Konzern wieder profitabel gemacht.

Wenig später zog sich auch Aufsichtsratschef Ulrich Lehner zurück. Der Konzern stürzte daraufhin in eine Führungskrise, auch weil der größte Anteilseigner, die Krupp-Stiftung, dem Treiben zuschaute. Doch Thyssenkrupp hat nach wie vor Probleme. Als Sorgenkind gilt nicht nur die schwächelnde Sparte für Anlagenbau, die vor einer weiteren Umstrukturierung steht. Auch die kurz vor seinem Abgang von Hiesinger eingefädelte Stahlfusion mit Tata ist noch nicht vollzogen. Zuletzt erwirschaftete Thyssenkrupp mit 160 000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 41,5 Mrd. EUR. amb/dpa