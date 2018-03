Aufgaben werden immer größer

„Nur ein Mann an der Spitze, das geht nicht mehr“, bilanzierte am Donnerstag Manfred Wolpert-Gottwald (GAL) in der Gemeinderatssitzung. Ihn habe es nicht überrascht, dass es an der Führungsspitze der Feuerwehr zu Änderungen kommt.Denn die Aufgaben würden immer größer, so Wolpert-Gottwald. Er, aber auch Peter Beckert (CDU) und Werner Rukaber (SPD) lobten die Arbeit der Wehr. Der tatsächliche Zeita...