Aufbau vernachlässigt

Berlin. Die Aufregung ist mal wieder groß. Die PLO spricht von einem Anschlag auf die Ärmsten der Armen und UN-Vertreter von einer dramatischen Krise des Palästinenserhilfswerks UNRWA. Spendenaufrufe gehen um die Welt. Und warum? Weil Präsident Trump einen Teil der amerikanischen Zahlungen einfriert. Seine Motive sind durchsichtig: Er will die internationale Gemeinschaft stärker an den Lasten beteiligen, ein schärferes Auge auf die Verwendung der Gelder werfen, und natürlich steht der Streit um den Status von Jerusalem im Hintergrund. Die Palästinenser haben wütend auf seine Ankündigung reagiert, Jerusalem als alleinige Hauptstadt Israels anzuerkennen.

Davon abgesehen erinnert der Streit um die jüngste Wendung der Trumpschen Außenpolitik an ein viel tiefergehendes Problem. In den vergangenen 25 Jahren sind hauptsächlich aus den USA und Europa Milliardensummen an die Palästinenser geflossen – als humanitäre Hilfe und zur Förderung des Friedensprozesses. Ohne Israel von der (Mit)Verantwortung für das Scheitern dieses Prozesses freizusprechen, muss eine Frage dennoch erlaubt sein: Wo könnten die Palästinenser heute stehen, wenn sie – die weltweite Unterstützung hatten sie – ihre Kraft voll in Aufbau und Entwicklung gesteckt hätten statt sich in der nicht zu gewinnenden Konfrontation mit Israel aufzureiben?

Israel hat sich vor mehr als zehn Jahren aus dem Gazastreifen zurückgezogen. Die dort herrschende palästinensische Hamas hatte freilich kein Wirtschaftswunder im Sinn, sondern freie Hand für Raketenangriffe auf Tel Aviv – mit immer wieder katastrophalen Folgen, wenn Israels Militär zurückschlägt.