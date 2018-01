Auf unsicherem Terrain

Stuttgart. Zaghaft darf man nicht sein. Auf Rollsplit voll in die Bremsen zu greifen, benötigt Überwindung. Wer es schafft, stellt fest: Das Rad hält die Spur. Grund sind nicht etwa hervorragende Fahrkünste, sondern ein kleiner schwarzer Kasten unterm Lenker: Bosch bringt das von Autos und Motorrädern bekannte Antiblockiersystem (ABS) aufs Fahrrad. „Beim Vorderrad-ABS überwachen Drehzahlsensoren die Geschwindigkeit beider Räder. Sobald das Vorderrad zu blockieren droht, wird der Bremsdruck geregelt und die Fahrstabilität und Lenkbarkeit optimiert“, erklärt Claus Fleischer, Geschäftsleiter Bosch eBike Systems. Dies soll das Risiko vom Wegrutschen auf Laub genauso vermindern wie einen Überschlag. Allerdings benötigt das System Rechenpower und ist deshalb nur für Pedelecs vorgesehen. Startpreis im Frühjahr: etwa 500 EUR.

Anfang des Wandels

Elektrifizierung ist das zentrale Thema bei Bosch – vom Fahrrad bis zum Lkw. „Während das Silicon Valley die digitale Welt vernetzt, vernetzt Bosch die reale Welt“, sagte Chef Volkmar Denner bei der Bekanntgabe erster Zahlen des vergangenen Jahres. „Wir stehen erst am Anfang des digitalen Wandels.“ 2017 verkaufte der Stuttgarter Hersteller aber bereits 38 Mio. internetfähige Produkte. Mit 78 Mrd. EUR stieg der Umsatz um 6,7 Prozent. „Erfreulich ist, dass alle Unternehmensbereiche deutlich gewachsen sind“, sagte Denner. Selbst das Sorgenkind Industrietechnik legte zu. Ganz vorne stand wie immer die Mobilitätssparte mit allein 47,4 Mrd. EUR Umsatz – ein Plus von 7,8 Prozent. Auch das operative Ergebnis stieg wieder an. Vor Zinsen und Steuern erzielte Bosch einen Gewinn von 5,3 Mrd. EUR nach 4,3 Mrd. in 2016. Bis auf Nordamerika legten alle Regionen zu.

Alte Technologien bereiten Bosch dabei allerdings Sorgen. „Es ist ein schwieriger Transformationsprozess“, berichtete der Bosch-Chef. „Wer heute an extrem genauen Maschinen zur Dieselmotoreinspritz-Herstellung arbeitet, kann morgen nicht ohne weiteres Elektromotoren bauen.“ Weltweit sind 50 000 der mehr als 400 500 Arbeitnehmer (plus 11 200) des Stiftungskonzerns in Betrieben beschäftigt, die Diesel-Technik entwickeln und produzieren. Bisher konnte die starke Nachfrage nach Dieselmotoren bei Nutzfahrzeugen, vor allem in China, die Rückgänge im europäischen Pkw-Geschäft mehr als ausgleichen. Anders in Europa. In Frankreich etwa fielen die Diesel-Neuzulassungen von 70 bis 75 Prozent aller Zulassungen nach Fahrverboten in Paris auf unter 50 Prozent. „Wir werden in unseren Werken ein Beschäftigungsthema haben, das wir mit unseren Sozialpartnern lösen werden“, sagte der Chef der Mobilitätssparte Rolf Bulander.

„Wir haben zweifellos enormes Vertrauen verloren und müssen die Deutungshoheit wieder zurückgewinnen“, sagte Denner. Wichtig sei es nun, zu einer faktenbezogenen Diskussion zurückzukehren. Die Industrie müsse Transparenz schaffen, indem sie sich unabhängigen Zertifizierungen stelle und stärker mit Nicht-Regierungsorganisationen zusammenarbeite. „Dann ist aus meiner Sicht ein Großteil dessen, worüber man seit 2015 diskutiert, vom Tisch“, sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung. Für Werbeanzeigen sei die Zeit vorbei. Die Fahrzeug-Industrie plane „pro-aktive Kampagnen“, an denen sich Bosch beteiligen wolle – was genau das bedeute, sagte Denner nicht. „Eine Hardware-Nachrüstung ist mit so vielen Schwierigkeiten und Kosten verbunden, dass sich Hersteller fragen, ob sie dafür Geld ausgeben oder dieses lieber in Innovationen stecken.“ Der Zulieferer nimmt sei Sommer in Europa keinen Auftrag mehr an, bei dem das Motorkonzept keinen Partikelfilter vorsieht.

Schwächeres Wachstum

Bosch hat im vergangenen Jahr 7,5 Mrd. EUR für Forschung und Entwicklung ausgegeben. Dies dürfte 2018 nicht viel weniger werden, das Unternehmen will die Vernetzung und Digitalisierung vorantreiben. Die Fahrzeugproduktion könnte unter der des Vorjahres liegen; in den USA und China kommt es laut Bosch zu einem schwächeren Wachstum. Umsatz und Ertrag will das Unternehmen aber steigern.

Eine schwerwiegende Entscheidung kommt auf Bosch in den kommenden Wochen zu: Ein möglicher Einstieg in die Batteriezellen-Fertigung. Dies betrifft auch die Fahrradbranche.