Auf traditionelle Weise

Sie gehörte zu den besten Triathletinnen des Landes, war Olympiateilnehmerin 2012 in London, wo sie den 32. Platz erreichte. In ihrem Wohnort Tübingen war siepraktisch das Gesicht des Stadt-Triathlons.In den vergangenen zwei Jahren ist es in der Triathlon-Szene aber ziemlich ruhig geworden um Svenja Hildenbrand – um Svenja wen? Im November vergangenen Jahres hat Svenja Bazlen geheiratet und den F...