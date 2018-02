Auf der Zielgeraden

Der Countdown läuft: In ziemlich genau sieben Monaten, am 28. September, startet in Tübingen das 93. Bachfest. Mit seiner Gesamtschau des Bach’schen Orgelwerks ist Stiftskirchen-Kantor Ingo Bredenbach schon seit März 2014 „Auf dem Weg zum Bachfest“. Die Stiftskirchen-Motette am Vorabend des Passionssonntags Reminiszere war die 27. der insgesamt 32 Stationen. Bredenbachs Reihe gipfelt nun in zwei ...