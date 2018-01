Auf dem Sprung aus der Gefahrenzone

Heidenheim. Drei Debütanten und ein effektiver Rückkehrer standen im Fokus beim 2:0, dem ersten Sieg in der Geschichte des Fußball-Zweitligisten 1. FC Heidenheim gegen Angstgegner Eintracht Braunschweig.

Der erste „Dreier“ im zwölften Duell (dritte und zweite Liga) mit den Niedersachsen soll erst der Anfang für den Sprung aus der Gefahrenzone gewesen sein. Nachhaltigkeit ist auch für die heutige Partie beim MSV Duisburg (13 Uhr) gefordert. „Wir wollen den Schwung mitnehmen. Es müssen weitere Erfolgserlebnisse kommen. Es bleibt in der Liga sehr eng“, sagt Trainer Frank Schmidt. „Gegen Braunschweig war die zweite Hälfte sehr gut. Es ist aber wichtig, 90 Minuten gut zu verteidigen. Das ist das Fundament für die zweite Liga.“

Mit Winterpausen-Einkauf Oliver Steurer trug ein Zweitliga-Neuling nach seiner Einwechslung (für den gelb-rot-gefährdeten Mathias Wittek) deutlich zur Stabilisierung der noch löchrigsten Hintermannschaft der Liga bei. Er zog dem pfeilschnellen Unruheherd der Braunschweiger, Suleiman Abdullahi, nach Anfangsproblemen schnell den Zahn. „Ich hatte kaum Zeit, über meinen Einsatz nachzudenken und konnte mich so nicht verrückt machen“, kommentierte der 22-jährige Defensiv-Allrounder seinen Sprung ins kalte Wasser.

Sein Mannschaftskollege Kolja Pusch sah in der Leistungssteigerung in der Abwehrarbeit nach der Pause auch den Grundstock für den Erfolg und seine Zweitliga-Torpremiere mit dem 2:0. „Ich habe mich über den ersten Treffer riesig gefreut. Wir sind nun auf einem guten Weg. Wichtig war aber, dass hinten die Null gestanden hat“, sagte der gebürtige Rheinländer.

Erstmals in dieser Saison stand Stürmer Denis Thomalla nach seiner langen Verletzungspause mit einer Hüftoperation in der Startelf, sorgte selbst für den Führungstreffer und bereitete Puschs Tor vor. „Er war der Gewinner der Vorbereitung. In dieser Form ist es schwierig, an ihm vorbeizukommen“, lobt Schmidt. Thomallas auslaufender Vertrag war in der Winterpause trotz erst zwei Kurzeinsätzen in dieser Runde vom FCH bis zum 30. Juni 2020 verlängert worden. „Dieser Schritt ist nicht selbstverständlich, wenn ein Spieler verletzt ist. Das war für mich ein Vertrauensbeweis durch den Verein. Ich fühle mich hier auch wohl“, verkündet der 25-Jährige, der aber nicht nur bei sich noch viel Luft nach oben sieht. „Wir müssen sicher noch eine Schippe drauflegen.“

Lankford selbstkritisch

Auch Offensivkollege Kevin Lankford hatte in der Vorbereitung auf sich aufmerksam gemacht und war zuvor noch nie in der Zweitliga-Anfangself gestanden. Das 19-jährige Eigengewächs, früher bei den Junioren des SSV Ulm 1846 Fußball, betonte: „Besser können wir ins Jahr kaum starten als mit dem Zu-Null-Erfolg. Ich hatte aber zwei Situationen, wo ich mehr daraus machen muss. Ich freue mich natürlich über jeden weiteren Einsatz. Ich spiele nicht, um mich hinten anzustellen.“ Detlef Groninger