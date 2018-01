Auf alles vorbereitet

Der Plan B steckt zumindest schon mal in der Schublade: Die Walter Tigers Tübingen bereiten sich angesichts der ungemütlichen sportlichen Situation auf das Abstiegs-Szenario in die Pro A vor. Neben der Bundesliga-Lizenz wurde ein Finanzplan für die 2. Liga erstellt. „Wie in den vergangenen Jahren auch“, sagt Manager Robert Wintermantel. „Es wäre ja fahrlässig gewesen, das nicht zu tun.“ Was wäre,...